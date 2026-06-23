В ярославском селе Вятское сделают зоны для отдыха и обновят смотровую площадку

В Ярославской области благоустроят одно из самых красивых сел России. Фото: Правительство Ярославской области.

В селе Вятском под Ярославлем, которое признано одним из самых красивых в России, началось благоустройство по проекту "Под крылом вятского ангела". Здесь планируют сделать несколько сценических площадок и небольших зон для отдыха, обновить смотровую площадку у скульптуры "Вятский ангел" и реконструировать военный мемориал, сделать многоуровневую систему освещения, озеленить территорию. Работы должны быть завершены в 2027 году.

Подрядная организация уже начала подготовку к созданию пешеходных дорожек – рабочие снимают верхний слой грунта. Завозят щебень, на этой неделе планируется поступление коры лиственницы, песка, бордюров.

"Мы не раз бывали в Вятском, приезжали и летом, и зимой. Здесь особенно приятно гулять, наслаждаться тишиной и размеренностью – настоящий контраст с шумными мегаполисами, – говорит гостья села Анастасия Добрынина. – Радует, что это живописное место станет еще уютнее. Обязательно приедем и в следующем году, чтобы увидеть, как преобразится село после благоустройства".

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