На каких АЗС Рыбинска есть топливо 23 июня: глава города сообщил актуальную информацию

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, на 13 часов 23 июня топлико можно приобрести на следующих заправках.
ГАЗПРОМНЕФТЬ
- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — в наличии 92, 95, ДТ,
- АЗС ул. Труда, 11б — в наличии 92, 95, ДТ,
- АЗС на ул. 9 мая, 45 — в наличии 92, 95, ДТ,
- АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ.
ТАТНЕФТЬ
- АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ,
- АЗС Ярославский тракт, 80А — в наличии 92, 95, ДТ.
ЛУКОЙЛ
- АЗС Арефинский тракт, 19 — в наличии ДТ,
- АЗС на ул. Бабушкина, 33 — в наличии ДТ,
- АЗС на Переборском тракте — в наличии ДТ,
АГЗ АвтоГазРесурс — газ в наличии.
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