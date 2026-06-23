На каких АЗС Рыбинска есть топливо 23 июня: глава города сообщил актуальную информацию

Заправиться в Рыбинске можно на 10 АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, на 13 часов 23 июня топлико можно приобрести на следующих заправках.

ГАЗПРОМНЕФТЬ

- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — в наличии 92, 95, ДТ,

- АЗС ул. Труда, 11б — в наличии 92, 95, ДТ,

- АЗС на ул. 9 мая, 45 — в наличии 92, 95, ДТ,

- АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ.

ТАТНЕФТЬ

- АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ,

- АЗС Ярославский тракт, 80А — в наличии 92, 95, ДТ.

ЛУКОЙЛ

- АЗС Арефинский тракт, 19 — в наличии ДТ,

- АЗС на ул. Бабушкина, 33 — в наличии ДТ,

- АЗС на Переборском тракте — в наличии ДТ,

АГЗ АвтоГазРесурс — газ в наличии.

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