В парке военного городка Ярославля освятили поклонный крест

На территории будущего парка установили и освятили поклонный крест. Фото: Мэрия Ярославля.

В понедельник, 22 июня, 299-й гвардейский парашютно-десантный полк отметил 82-летие со дня своего основания.

"В ближайшие годы полк будет размещен в Ярославле, для военнослужащих строится новый военный городок. Это станет важным этапом в развитии как самого полка, так и нашего региона", - сказал мэр города Артем Молчанов.

На территории воинской части откроют патриотический парк, который смогут посещать жители Ярославля и гости. На его территории установили и освятили поклонный крест — символ начала масштабных преобразований и сохранения исторической памяти. Позже здесь сделают выставку военной техники, установят интерактивные стенды с историческими фактами о Великой Отечественной войне и СВО, проложат аллеи и оборудуют площадки для проведения военно-спортивных игр.

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