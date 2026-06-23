Ярославские полицейские во время операции "Нелегал" выявили 550 нарушений

В Ярославской области полицейскими выявлено более 550 нарушений в сфере миграции. Фото: УМВД по Ярославской области.

В Ярославской области прошла операция "Нелегал", во время которой полицейские обнаружили более 550 нарушений.

Проверки с участием сотрудников УФСБ и Росгвардии проходили на стройках, в торговых точках, промышленных базах, общежитиях, хостелах и других местах, где могут находиться приезжие. Проверили более 900 человек.

"В большинстве случаев нарушения касались установленного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности – более 230, а также правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан – более 160", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

25 иностранцев, которые грубо нарушили правила пребывания в России, приняты решения о выдворении за пределы страны.

Кроме того, после рейдов были возбуждены 15 уголовных дел по статьям о фиктивной регистрации по месту жительства, фиктивной постановке на учет и подделке документов.

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