В Ярославской области стали чаще оформлять полисы ОСАГО

Ярославские водители в этом году стали чаще оформлять полисы ОСАГО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ярославские водители в этом году стали чаще оформлять полисы ОСАГО. По данным регионального отделения Банка России, в первом квартале было приобретено 88,1 тысяча полисов ОСАГО, что на 17% больше, чем в тот же период прошлого года.

Почти 73% документов водители оформили удаленно через электронные сервисы, остальные - в офисах у страховых компаний. Они за первый квартал собрали 512 миллионов рублей премий, что на 6% меньше, чем годом ранее. Выплаты составили 397,2 миллиона, что на 3,6% меньше прошлого периода.

В среднем сумма страховой премии составила 5,8 тысяч рублей (против 7,2 тысячи в прошлом году), средняя сумма выплаты - 72,1 тысячи (против 92,1). Выросло количество аварийных случаев.

"Невысокая страховая премия объясняется популярностью недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков, а также распространением краткосрочных продуктов, когда полис приобретается на неделю, месяц и так далее", - говорит эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

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