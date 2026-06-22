Глава Рыбинска назвал АЗС города, в которых есть топливо

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Специальные поставки топлива организуют для Рыбинска, сообщил глав агорода Дмитрйи Рудаков.
"Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе, в том числе "Газпромнефть", "Лукойл", "Татнефть". Топливо на заправки будет поставляться в бОльшем объеме", - сказал глава.
На вечер 22 июня можно заправиться на этих АЗС:
ГАЗПРОМНЕФТЬ
- на ул. 9 мая, 45 — 92, 95, ДТ,
- Пошехонский тракт, 15 — 92, 95, ДТ.
ЛУКОЙЛ
- на Окружной, 89 — 92, 95, ДТ,
- на ул. Бабушкина, 33 — 92, 95, ДТ,
- на ул. Революции, 1А — 92, 95, ДТ,
- на Переборском тракте — 92, 95, ДТ.
ТАТНЕФТЬ
- на генерала Батова, 4б — 95, ДТ.
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