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НовостиПроисшествия22 июня 2026 13:56

Житель Гаврилов-Яма получил 7 лет за убийство сестры

Он буквально искромсал ее ножом
Георгий БРИНЧУК
Ближайшие семь лет виновник проведет в тюрьме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближайшие семь лет виновник проведет в тюрьме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная драма разыгралась в феврале в Гаврилов-Яме. В гости к местной жительнице пришел брат. Родственники выпили и поссорились, после чего мужчина нанес хозяйке квартиры множество ударов кухонным ножом в область головы и тела. Потерпевшая скончалась на месте.

Виновника задержали и завели на него дело об убийстве. В судебном заседании он признал вину и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.