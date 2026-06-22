Житель Гаврилов-Яма получил 7 лет за убийство сестры

Ближайшие семь лет виновник проведет в тюрьме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная драма разыгралась в феврале в Гаврилов-Яме. В гости к местной жительнице пришел брат. Родственники выпили и поссорились, после чего мужчина нанес хозяйке квартиры множество ударов кухонным ножом в область головы и тела. Потерпевшая скончалась на месте.

Виновника задержали и завели на него дело об убийстве. В судебном заседании он признал вину и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.