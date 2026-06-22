Энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники «Ярэнерго» возложили цветы к мемориалу. ФОТО: ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, энергетики собрались у Вечного огня в Ярославле. В знак глубокой признательности воинам, отдавшим свои жизни за Родину, сотрудники «Ярэнерго» возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания.

Накануне памятной даты члены Совета молодежи присоединились ко всероссийской акции «Свеча памяти». Вместе с волонтерами и жителями Ярославля молодые специалисты зажгли свечи перед Вечным огнем, выложив из них символичный рисунок и слова.

Участие в памятных мероприятиях — важная часть корпоративных традиций энергетиков. Коллектив бережно хранит историю подвига героев войны и тружеников тыла и передает ее молодому поколению, говорится в пресс-релизе.