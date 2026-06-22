Барнаульских дропперов заставили вернуть 1,6 млн ярославской пенсионерке

Дропперам придется вернуть 1,6 миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обманули женщину в июле прошлого года. Жулики представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что она стала пособником вооруженных сил вражеских государств, и для прекращения уголовного преследования потребовали денег.

Ярославна перевела более 1,6 рублей на продиктованные мошенниками банковские счета, владельцами которых были жители разных регионов России в возрасте от 20 до 26 лет.Уголовное дело в отношении них находится в стадии расследования.

Ярославская прокуратура направила исковое заявление в Центральный районный суд Барнаула о взыскании с дропперов сумм неосновательного обогащения. Эти требования удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение поставлено прокуратурой на контроль.