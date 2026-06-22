Владельцу ярославской пасеки велели защитить соседей от пчел

Хозяину пчел вынесли предостережение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители переадресовали обращение в управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В ходе проверки было установлено, что владелец из Большесельского округа не зарегистрировал свою пасеку в ветеринарной службе и отказался от проведения обязательных лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Кроме того, пасека не имела, как предписано правилами, сплошного ограждения, вот пчелы и кусались.

Хозяину пасеки было официально объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство потребовало устранить выявленные нарушения в установленный срок.