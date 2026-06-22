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НовостиПроисшествия22 июня 2026 8:42

В Ярославле покалеченному железнодорожнику заплатят полмиллиона

Он получил черепно-мозговую травму и ожоги лица
Георгий БРИНЧУК
За травмы придется заплатить работодателю. Фото: Георгий БРИНЧУК

За травмы придется заплатить работодателю. Фото: Георгий БРИНЧУК

С февраля по апрель прошлого года мужчина работал по договору оказания услуг в должности промывальщика-пропарщика цистерн. Однажды на работе он получил ожоги лица и сотрясение головного мозга, однако работодатель не признал несчастный случай производственным, поскольку трудовой договор официально не был заключен. При этом фактически мужчина трудился по графику, пользовался оборудованием и регулярно получал зарплату.

Ярославский транспортный прокурор внесла представление руководству депо. Поскольку нарушения не были устранены, в суд направлен иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда.

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда - 500 тысяч рублей.