В Ярославле покалеченному железнодорожнику заплатят полмиллиона

За травмы придется заплатить работодателю. Фото: Георгий БРИНЧУК

С февраля по апрель прошлого года мужчина работал по договору оказания услуг в должности промывальщика-пропарщика цистерн. Однажды на работе он получил ожоги лица и сотрясение головного мозга, однако работодатель не признал несчастный случай производственным, поскольку трудовой договор официально не был заключен. При этом фактически мужчина трудился по графику, пользовался оборудованием и регулярно получал зарплату.

Ярославский транспортный прокурор внесла представление руководству депо. Поскольку нарушения не были устранены, в суд направлен иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда.

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда - 500 тысяч рублей.