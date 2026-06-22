Ярославна съездила в Москву, чтобы подарить накопления жуликам

Все накопления женщина вручила мошенникам. Фото: Георгий БРИНЧУК

56-летней жительнице Заволжского района областного центра пришло сообщение от «соседки» с с предложением вступить в домовой чат. Женщина на перешла по ссылке, на экране телефона отобразилось уведомление об успешном входе в чат с указанием телефона для обратной связи.

По номеру ей ответила «менеджер», которая заявила, что жулики, мол, завладели персональными данными, оформили доверенность от ее имени на человека, находящегося в федеральном розыске.

Чтобы избежать ответственности, надо было "задекларировать" деньги и ценности. Для этого следовало приехать в Москву, что она и сделала, вручив шесть тысяч долларов незнакомцу на улице у станции метро. Еще часть своих денег женщина отдала неизвестному у торгового центра, после чего обменяла в ближайшем ломбарде серебряные и золотые монеты, обналичила деньги с привязанной карты супруга и передала все средства еще одному неизвестному гражданину, а «менеджер» перестала выходить на связь. Ущерб превысил миллион рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".