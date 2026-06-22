Из-за повреждения винта был отменен рейс теплохода из Ярославля в Рыбинск

При выходе в рейс по маршруту Ярославль - Рыбинск вышло из строя судно "Восход-2". Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по предварительным данным, при маневрировании был поврежден винт теплохода. Рейс пришлось отменить, пассажирам вернули деньги за билеты.
"Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено. Судно следует к месту стоянки", - сказали в ведомстве.
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
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