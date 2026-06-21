В Ярославской области ночью ожидается гроза с ливнем и градом

На Ярославскую область идет гроза. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ярославскую область идет гроза с ливнем, градом и северо-западным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. По прогнозам, непогода ожидается с 3 часов ночи 22 июня.

"Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефон экстренных служб 112", - предупредили в РС ЧС по Ярославской области.

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