Для тушения пожара на полигоне под Ростовом Великим привлекли дополнительные силы

На полигоне под Ростовом Великим сейчас работает тяжелая техника. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На тушение пожара на полигоне ТБО в Ростовском округе привлекли дополнительные силы и средства. На месте сейчас работает тяжелая техника: четыре цистерны, четыре экскаватора, три бульдозера, два самосвала и насосная станция. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС, ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба", СГБУ ЯО "Лесная охрана".

Идет проливка очагов тления. Для перекрытия доступа кислорода к огню на полигон завозят и укладывают грунт.

"По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах", - сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Роспотребнадзор ежедневно мониторит состояние воздуха в Ростовском округе. Лаборатория установила, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.

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