Половина опрошенных ярославцев не боится развития искусственного интеллекта

Чем старше респонденты, тем сильнее их страх перед технологиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 50% респондентов не боятся развития ИИ. Опасения испытывают 17% опрошенных горожан.

Примечательно, что чем старше респонденты, тем сильнее их страх перед технологиями: : среди ярославцев до 35 лет развитие нейросетей пугает 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, - уже 18%. Причем у женщин эта фобия встречается чаще: 60% против 40%.

"Чем выше заработок, тем спокойнее отношение к ИИ. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей не боятся нейросетей 46%. Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей доля уверенных достигает 60%", - сказали специалисты сервиса.

Почти нет фобий относительно эволюции ИИ у пиарщиков (82%), не боятся и разработчики нейросетей (80%). Спокойно относятся к ИИ главные бухгалтеры и учителя (по 73%). А вот каждый четвертый дизайнер и маркетолог рассказывал о своих опасениях по поводу эволюции искусственного интеллекта.

Главный страх у многих заключается в том, что произойдет замена человека в определенных сферах и потеря рабочих мест. Также ярославцы опасаются деградации людей, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок ИИ, гибели творчества и культуры.

Сторонники нейросетей говорят о помощи, которая упрощает жизнь. Также упоминается рост производительности и ускорение работы.

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