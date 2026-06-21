У "Арены 2000" в Ярославле закроют проезд 25 июня

У "Арены" в Ярославле 25 июня ограничат проезд транспорта. Фото: Мэрия Ярославля.

25 июня в "Арене 2000" Ярославля пройдет праздник выпускников. Состоится церемония вручения Почетного знака Губернатора области "За особые заслуги в учении" выпускникам школ региона.

Для безопасности участников этого мероприятия у "Арены 2000" введут ограничения. С 7 утра до 21:00 25 июня будет перекрыт участок от улицы Институтской до Московского проспекта. Также закроют внутриквартальные проезды, ограниченные улицами Институтской и Гагарина. Ограничения коснутся стоянки и остановки транспорта.

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