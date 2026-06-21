Котенку Гоше, названому в честь Георгия Иванова, очень понравился Кубок. Фото: ХК "Локомотив".

Свой день с Кубком Гагарина нападающий ярославской хоккейной команды провел в СК "Локомотив", где встретился с болельщиками и воспитанниками СДЮШОР "Локомотив-2004".

После Георгий Иванов отправился в приют "Кошкин дом" и познакомился со своим тезкой - котенком Гошей. Малыш, как рассказали в пресс-службе "Локомотива", родился во время плей-офф, поэтому и получил имя в честь игрока ярославской команды.

"Увидев Кубок, котенок тут же вцепился в него и не хотел отпускать. Ну точно наш! Кстати, у котенка есть братик Даня — не сложно догадаться, что и он носит имя чемпиона!", - рассказали в ХК.

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