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НовостиОбщество21 июня 2026 12:05

Нападающий ярославского "Локомотива" привез Кубок Гагарина в приют "Кошкин дом"видео

В клубе рассказали, как Георгий Иванов провел день с Кубком Гагарина
Полина ВАЧНАДЗЕ
Котенку Гоше, названому в честь Георгия Иванова, очень понравился Кубок.

Котенку Гоше, названому в честь Георгия Иванова, очень понравился Кубок.

Фото: ХК "Локомотив".

Свой день с Кубком Гагарина нападающий ярославской хоккейной команды провел в СК "Локомотив", где встретился с болельщиками и воспитанниками СДЮШОР "Локомотив-2004".

После Георгий Иванов отправился в приют "Кошкин дом" и познакомился со своим тезкой - котенком Гошей. Малыш, как рассказали в пресс-службе "Локомотива", родился во время плей-офф, поэтому и получил имя в честь игрока ярославской команды.

"Увидев Кубок, котенок тут же вцепился в него и не хотел отпускать. Ну точно наш! Кстати, у котенка есть братик Даня — не сложно догадаться, что и он носит имя чемпиона!", - рассказали в ХК.

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Котенок Гоша, названный в честь нападающего "Локомотива", не хотел расставаться с Кубком Гагарина

ХК "Локомотив"