Врачи рассказали, почему не стоит есть суши в жару

Врачи не рекомендуют есть роллы и суши в жару. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи настоятельно не рекомендуют есть суши и роллы в жару. Почему, со ссылкой на РИАМО и гастроэнтеролога Евгения Белоусова рассказывает телеканал "Саратов 24".

Опасность в теплую погоду представляют сырые и плохо термически обработанные рыба и морепродукты. По словам медика, в них могут находиться бактерии и паразиты, активно размножающиеся в жару.

Если восточная еда уже заказана, внимательно ее осмотрите. Заветренный рис, неприятный запах, очень сухие или, наоборот, слишком влажные роллы - это повод для того, чтобы отказаться от употребления блюда. Наиболее безопасными являются жареные или запеченные варианты.

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