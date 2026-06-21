В центре Ярославля заменят четыре километра коммунальных сетей

В центре Ярославля меняют сети. Фото: Правительство Ярославской области.

В центре Ярославля, в рамках создания пешеходных зон, идет замена сетей водоснабжения, теплотрасс, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Обновят около четырех километров сетей.

На улице Максимова работы уже завершены, замена пройдет на улицах Нахимсона, Депутатской, Кирова, Андропова, в Депутатском переулке и на площади у часовни Александра Невского.

"У сетей в центральной части Ярославля высокая степень износа. Новые коммуникации проложат с использованием современных долговечных материалов – полиэтиленовых, стальных бесшовных горячедеформированных и полипропиленовых труб, расчетный срок службы которых не менее 25 лет", - сказал министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев пояснил.

Создание пешеходных зон с заменой инженерных сетей сейчас идет в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.

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