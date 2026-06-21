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НовостиПроисшествия21 июня 2026 8:13

Пробил индейку как блины: ярославца поймали на краже в магазине

Житель Ярославля заработал статью, меняя продукты на кассе самообслуживания
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец подменил продукты на кассе самообслуживания.

Ярославец подменил продукты на кассе самообслуживания.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В отношении 34-летнего жителя Ярославля полиция возбудила дело по статье "Кража". Мужчина попался на подмене продуктов и товаров на кассе самообслуживания.

Подозреваемый пробил индейку как блины, у которых была меньшая стоимость, а затем проделал то же самое с другими мелкими бытовыми товарами. Ущерб для магазина составил более 3,5 тысяч рублей. Администратор гипермаркета, обнаружив в конце смены подмену, обратился в полицию.

Ярославец сейчас находится под подпиской о невыезде.

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