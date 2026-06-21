В Ярославскую область пришли дополнительные партии бензина

В Ярославскую область дополнительно поставляют топливо. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославскую область организовали дополнительные поставки бензина.

"Этой ночью уже на многие бензоколонки топливо в дополнительных объемах поступило. Отдельно отработали с руководством города снабжение АЗС в Рыбинске. Ситуацию держим на постоянном контроле", - написал глава региона Михаил Евраев в своем канале Макс.

Ситуация должна стабилизироваться и в Рыбинске.

"Правительство Ярославской области договорилось о специальных поставках для Рыбинска. Сегодня ночью в город пришли дополнительные бензовозы", - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Перебои с топливом в Рыбинске возникли из-за пожара на топливохранилище, в которое попал украинский беспилотник. Возник ажиотаж, многие начали скупать бензин про запас.

"Надо вводить строгие ограничения! Чтобы сумасшедшие люди не скупали бензин кубами и канистрами", - пишут рыбинцы.

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