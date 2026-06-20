В Ярославле перенесли дату празднования Дня мороженого

День мороженого в Ярославле перенесли на июль. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

День мороженого, который должен был пройти в Даманском парке в воскресенье, 21 июня, перенесли на другой день. Как сообщили в мэрии Ярославля, праздник состоится 25 июля. По каким причинам назначена другая дата, не уточнили.

В День мороженого в парке выступят творческие коллективы города, пройдут конкурсы, аниматоры и викторины, будет работать фотозона. Приедут полицейские, которые расскажут юным гостям о работе патрульно-постовой службы, экспертов и кинологов.

Всем обещают бесплатное мороженое. Вход свободный. 0+.

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