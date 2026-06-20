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НовостиПроисшествия20 июня 2026 15:04

Рыбинец присвоил кошелек с деньгами, забытый в магазине 84-летней пенсионеркой

В кошельке лежали 10 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Рыбинская пенсионерка забыла на стеллаже кошелек и его забрал покупатель.

Рыбинская пенсионерка забыла на стеллаже кошелек и его забрал покупатель.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Рыбинец, который присвоил чужой кошелек, может сесть на пять лет за кражу.

В полицию обратилась 84-летняя жительница микрорайона Переборы. Выбирая в магазине овощи, она положила кошелек на стеллаж и забыла его там. Только подойдя к кассе и не обнаружив деньги, пенсионерка спохватилась. Но кошелька на полке уже не было.

Камеры видеонаблюдения помогли найти покупателя, которые его забрал.56-летний нигде не работающий мужчина проверил содержимое, увидел, что там лежит около 10 тысяч рублей, и не смог справиться с жадность. Деньги он оставил себе, а кошелек выкинул.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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