Жительница Переславля во время ссоры угрожала расправиться с матерью

Жительница Переславля угрожала расправой матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

39-летняя жительница Переславля-Залесского может получить срок за угрозу убийством. Расправой обвиняемая угрожала своей матери.

В апреле этого года женщины сильно разругались на бытовой почве. Дочь набросилась на пожилую женщину с кулаками и словами, которые ни одна мать услышать не хочет.

"Агрессивное поведение дочери, сопровождающееся применением силы, ее физическое превосходство и отсутствие иных лиц в помещении давало пожилой женщине все основания воспринять угрозу убийством реально", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело, которое расследовала полиция, направили мировому судье. Переславле по статье об угрозе убийством грозит до двух лет лишения свободы.

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