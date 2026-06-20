В Ярославле возбуждены уголовные дела о мошенничествах на 5,5 миллиона рублей

5,5 миллиона рублей перечислили ярославцы мошенникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Ярославля возбудила три уголовных дела по мошенничеству. Ущерб составил около 5,5 миллиона рублей.

Одной из жертв стала студентка университета в Ленинградской области. Она согласилась на телефонное предложение по установке нового домофона и продиктовала код из смс. Сразу пришло уведомление о входе на Госуслуги и информация с телефонным номерами для связи с поддержкой.

Девушка позвонила но указанным номерам. Лжесотрудник Росфинмониторинга сообщил, что мошенники оформили доверенность и переводят деньги от ее имени на территории недружественных стран. Чтобы избежать уголовной ответственности, студентка должна была все свои деньги перевести.

"Не усомнившись в происходившем, потерпевшая сняла часть денег и перевела на различные "безопасные счета". Оставшуюся часть передала неизвестному мужчине в Санкт-Петербурге. Позже, приехав в Ярославль, по указанию злоумышленника дополнительно перевела на неустановленный счет более тысячи евро, обнаруженные в доме родителей. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На аналогичную удочку попался 49-летний ярославец. Он продал машину, снял накопления, занял деньги у знакомых и взял кредит. Мужчина перевел аферистам 1 миллион 850 тысяч рублей.

68-летняя жительница Ярославля пострадала от уловок лжеработников мэрии. Он передала неизвестному человеку более 2,6 миллиона.

Полиция просит граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Если поступил звонок из "банка" с сообщением о "подозрительной операции по банковскому счету", "оформлении кредита на Ваше имя", "несанкционированном списании денежных средств", "начислении бонусов и перевода их в денежные средства" - немедленно прекратите разговор.

Для ярославцев нарисовали портрет жертвы кибермошенников.

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