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НовостиОбщество20 июня 2026 10:02

В старейшем детском саду Ярославля начался капитальный ремонт

Здание в Октябрьском переулке построено в конце 19 века
Полина ВАЧНАДЗЕ
Из детсада уже вывезли старую мебель.

Из детсада уже вывезли старую мебель.

Фото: Мэрия Ярославля.

В одном из старейших детских садов Ярославля №21, который находится в Октябрьском переулке, начался капитальный ремонт. В здании, построенном в конце 19 века, сохранят фасад, внутренние переходы между помещениями, в том числе старинные двери, витражи, арочные проемы и камины. Отделку стен, полов и потолков проведут с учетом современных требований пожарной безопасности.

В дореволюционном особняке уже начались подготовительные работы. Специалисты демонтируют старое оборудование и внутреннюю отделку, вывозят мебель, которая уже отслужила свое.

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В Ярославле ремонтируют детсад, который находится в старинном особняке

Мэрия Ярославля