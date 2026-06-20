В Ярославской области не будут повышать тарифы с 1 июля

С 1 июля не будет повышения тарифов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении стоимость коммунальных тарифов с 1 июля этого года. Как заявили антимонопольщики, ежегодная индексация произойдет осенью, 1 октября.

"При этом изменения ограничит постановление Правительства России. В Ярославской области индексация платы за коммунальные услуги не превысит 14%, в Москве и Санкт-Петербурге — 15% и 14,6%", - сказали в мэрии Ярославля.

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