Для ярославцев нарисовали портрет жертвы кибермошенников

Среди тех, у кого мошенники похитили деньги, более половины лишились суммы до 20 тысяч рублей. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России провел опрос о безопасности банковских услуг в прошлом году и по его итогам составил портрет жертвы мошенников. Специалисты сразу оговорились, что на уловки аферистов попадались представители всех возрастов и социальных групп. Но наиболее доверчивыми и уязвимыми оказались женщины 25-44 лет, имеющие среднее образование и средний уровень дохода.

Чаще всего мошенники выходили на связь с жертвой по телефону - звонили или писали сообщения. Также обращались в мессенджерах и соцсетях.

86% жителей Ярославской области не стали выполнять просьбы аферистов, поняв, с кем они разговаривают. Те ярославцы, что попадались на уловки, чаще всего переводили деньги, сообщали коды и переходили по вредоносным ссылкам.

По данным Банка России, среди тех, у кого мошенники похитили деньги, более половины (51%) лишились суммы до 20 тысяч рублей. В 23% случаев кража составила от 20 до 100 тысяч рублей, в 11% - от 100 до 500 тысяч рублей.

"С начала этого года количество признаков, по которым банки считают операции подозрительными, увеличено с 6 до 12. К примеру, банк приостановит операцию на 48

часов, если зафиксирует, что за шесть часов до отправки денег человек получил много звонков или сообщений с незнакомых номеров, или клиент за сутки до отправки получателю, которому он раньше не отправлял деньги, перевел себе из другого банка не менее 200 тысяч рублей. Как только операция будет приостановлена, банк уведомит об этом клиента. Человек может подтвердить перевод, но, если получатель действительно окажется мошенником, банк не вернет деньги, сказал эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

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