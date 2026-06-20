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НовостиОбщество20 июня 2026 7:43

Более 61 тысячи жителей Ярославской области могут остаться без газа

Они накопили долг в 194 миллиона рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Более 61 тысячи жителей Ярославской области имеют долги за газ.

Более 61 тысячи жителей Ярославской области имеют долги за газ.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

61 234 жителя Ярославской области на данный момент имеют долги за газ, которые превышают 194 миллиона рублей. 89,5 миллиона должны ярославцы, 21 миллион - рыбинцы.

В ресурсоснабжающей компании напомнили, что если абонент не оплачивает счета более двух месяцев, то в его доме или квартире могут отключить голубое топливо.

"Мы всегда заблаговременно направляем уведомления жителям региона о возможном прекращении подачи газа, поэтому у них есть время погасить долги. Большинство

вопросов можно решить заблаговременно, погасив задолженность с помощью различных способов оплаты, в том числе дистанционных", – сказал начальник Управления по работе с населением "Газпром межрегионгаз Ярославль" Дмитрий Медвецкий

С января по май этого года 135 жителям региона поставка газа была приостановлена. Возобновить ее можно только после полного погашения долга и компенсации расходов, связанных с отключением и подключением.

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