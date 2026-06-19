Выставка «Бессмертный полк Ярославля» открылась на бульваре Мира

Фото: Мэрия Ярославля.
Экспозиция «Бессмертный полк Ярославля. Победа в сердце каждого» развернулась в губернском городе накануне Дня памяти и скорби.
Здесь можно увидеть фото фронтовиков, присланные жителями города. Среди героев выставки — как уроженцы Ярославской земли, так и ветераны, чьи родственники сегодня живут в Ярославле и бережно хранят память о подвиге своих предков.
Готовили выставку несколько месяцев: в городе был вновь объявлен сбор фотографий участников Великой Отечественной войны. В результате на выставке появились как уже знакомые ярославцам портреты, так и новые истории фронтовиков.