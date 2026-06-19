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НовостиОбщество19 июня 2026 18:14

В Ярославской области обнаружен колодец-призрак

Источник воды имеется, но пользоваться им нельзя
Георгий БРИНЧУК
Пить такую воду люди не рискуют. Фото: Народный фронт Ярославль

Пить такую воду люди не рискуют. Фото: Народный фронт Ярославль

Жители борисоглебского Малахово вынуждены ездить за питьевой водой к соседям. После того, как полтора года назад оборудовали колодец, оказалось, что вода еле плещется на уровне нижнего кольца, а для питья она не годится: рыжая и мутная.

Потом колодец все же наполнился, но качество воды осталось плохим. Люди пожаловались на прямую линию президента и в Народный фронт.

Представители администрации округа побывали на объекте и сообщили, что на момент обследования столб воды в колодце составил четыре метра. Пробы уже отправили на анализ.