В Ярославской области обнаружен колодец-призрак

Пить такую воду люди не рискуют. Фото: Народный фронт Ярославль

Жители борисоглебского Малахово вынуждены ездить за питьевой водой к соседям. После того, как полтора года назад оборудовали колодец, оказалось, что вода еле плещется на уровне нижнего кольца, а для питья она не годится: рыжая и мутная.

Потом колодец все же наполнился, но качество воды осталось плохим. Люди пожаловались на прямую линию президента и в Народный фронт.

Представители администрации округа побывали на объекте и сообщили, что на момент обследования столб воды в колодце составил четыре метра. Пробы уже отправили на анализ.