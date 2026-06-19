На Советской в Ярославле в разгаре ремонт

Рабочие обновляют улицу. Фото: Мэрия Ярославля.

Начали ремонт на Советской в прошлом году в рамках двухгодичного контракта. Тогда рабочие заменили асфальтобетонное покрытие на участке от Красной площади до улицы Трефолева.

Cейчас они обновляют отрезок от улицы Кедрова до Советской площади. Тут тоже будет новое покрытие, которое обеспечит комфортный проезд транспорта и будет визуально соответствовать историческому облику центральной части города.

На всем протяжении улицы Советской от Красной площади до Советской площади специалисты обновили бордюры и сделали новые тротуары в плиточном исполнении.

После того, как уберут слой булыжников, старого песка и асфальтобетона, сделают новое основание из песка и щебня. Финальный слой выполнят из нескольких видов гранита.