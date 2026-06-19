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НовостиПроисшествия19 июня 2026 16:26

В Ярославле вспыхнувший электровелосипед погубил пенсионера

Трагедия случилась утром
Георгий БРИНЧУК
Виновник пожара. Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Виновник пожара. Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

19 июня в доме улице Машиностроителей начался пожар в квартире. Погиб 78-летний мужчина. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В региональном СКР рассказали, что наиболее вероятной причиной пожара является неисправность зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда, что привело к замыканию и возгоранию электропроводки.

Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.