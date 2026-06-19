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НовостиОбщество19 июня 2026 14:10

Ход ремонта ярославской школы проверила прокуратура

А также чиновники – при участии заказчика и подрядчика
Георгий БРИНЧУК
В сентябре школа примет учеников.

В сентябре школа примет учеников.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Прокурор Заволжского района Светлана Качалова проверила ход и результаты работ по капитальному ремонту школы № 50. Также в мероприятии принимали участие мэр Ярославля Артем Молчанов, председатель муниципалитета города Ярославля Сергей Калинин, представители заказчика (МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 17) и подрядчика (ООО «Группа компаний «Статус Строй»).

Посетители осмотрели учебные классы, коридоры, столовую, спортивный зал и другие помещения школы. Работы уже завершены, проводится их приемка. К новому учебному году школа должна снова заработать.