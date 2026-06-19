Пьяный рыбинец увел чужую машину, чтобы съездить за цветами для жены

Рыбинец устроил себе и жене неприятный сюрприз. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На жителя Рыбинска, который пьяный и на чужой машине отправился за цветами для жены, завели уголовное дело.

«Suzuki» без заднего бампера привлекла внимание инспекторов. Они подали водителю иномарки сигнал остановиться, но он его проигнорировал и поехал дальше. После недолгого преследования машину все же остановили.

«У мужчины, сидевшего за рулем, имелись признаки опьянения, предоставить документы на транспорт он не смог. Водитель был отстранен от управления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на штрафстоянку», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отделе выяснилось, что горе-водитель работает в автосервисе. Он разругался со своей женой и весь день заливал тоску вином. А потом, на пьяную голову, придумал план: подарить супруге цветы в знак мира и согласия. Сев за руль автомобиля, рыбинец поехал делать женщине сюрприз.

Сюрприз действительно получился, правда, не тот, что был в планах. Полиция составила на нарушителя протокол и возбудила уголовное дело по статье, наказание по которой достигает пяти лет.

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