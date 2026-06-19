В день проведения велогонки «Россия» в Ярославле перекроют центральные улицы

Фото: Мэрия Ярославля.
В Ярославле проведут один из этапов многодневной велогонки «Россия». Для безопасности организаторов и спортсменов, в субботу, 20 июня с 5 утра до 15:00 многие центральные улицы города закроют для проезда.
На несколько часов пешеходными станут:
- Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной),
- Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной),
- улица Чайковского (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),
- улица Республиканская (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),
- Мукомольный переулок (от Октябрьского переулка до Которосльной набережной),
- Южный переулок (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),
- проезд от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной,
- съезд с Московского проспекта до Которосльной набережной,
- улица Первомайская (от улицы Революционная до Которосльной набережной),
- улица Подзеленье,
- проезд от Которосльной набережной до улицы Почтовая,
- Волжский спуск,
- улица Революционная (от площади Челюскинцев до Волжской набережной),
- Советский переулок,
- Народный переулок,
- улица Кедрова,
-улица Первомайская (от улицы Советская до Волжской набережной),
- Красный съезд,
- Флотский спуск,
- Пятницкий съезд,
- проезд от Октябрьской площади до Волжской набережной.
С 19 часов 19 июня на этих улицах запретят остановку и стоянку машин.
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