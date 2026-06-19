В день проведения велогонки «Россия» в Ярославле перекроют центральные улицы

Центр Ярославля закроют для проезда транспорта 20 июня. Фото: Мэрия Ярославля.

В Ярославле проведут один из этапов многодневной велогонки «Россия». Для безопасности организаторов и спортсменов, в субботу, 20 июня с 5 утра до 15:00 многие центральные улицы города закроют для проезда.

На несколько часов пешеходными станут:

- Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной),

- Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной),

- улица Чайковского (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),

- улица Республиканская (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),

- Мукомольный переулок (от Октябрьского переулка до Которосльной набережной),

- Южный переулок (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной),

- проезд от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной,

- съезд с Московского проспекта до Которосльной набережной,

- улица Первомайская (от улицы Революционная до Которосльной набережной),

- улица Подзеленье,

- проезд от Которосльной набережной до улицы Почтовая,

- Волжский спуск,

- улица Революционная (от площади Челюскинцев до Волжской набережной),

- Советский переулок,

- Народный переулок,

- улица Кедрова,

-улица Первомайская (от улицы Советская до Волжской набережной),

- Красный съезд,

- Флотский спуск,

- Пятницкий съезд,

- проезд от Октябрьской площади до Волжской набережной.

С 19 часов 19 июня на этих улицах запретят остановку и стоянку машин.

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