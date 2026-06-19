Жителя Рыбинска приговорили к 15 годам строгого режима за госизмену

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
35-летнему жителю Рыбинска дали 15 лет за государственную измену. Следствие и суд установили, что мужчина наладил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по его указанию собирал разного рода информацию. Например, о дислокации объектов Минобороны России и инфраструктуры, промышленных предприятий.
Задержали изменника сотрудники ФСБ России. Рыбинцу были предъявлены обвинения в государственной измене и в публичных призывах к экстремизму.
Ближайшие 15 лет житель Рыбинска проведет в колонии строгого режима. В прокуратуре Ярославской области отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.
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