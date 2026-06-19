В летние каникулы энергетики напоминают детям и родителям о правилах электробезопасности

Энергетики призывают родителей регулярно говорить с детьми об электробезопасности простыми и понятными словами. Изображение предоставлено ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Летние каникулы — время прогулок, игр на свежем воздухе, поездок к друзьям, на дачу и к водоемам. Чтобы отдых был безопасным, взрослым особенно важно напомнить детям о правилах поведения рядом с энергообъектами.

Трансформаторные подстанции, линии электропередачи (ЛЭП), электрические провода и предупреждающие знаки требуют внимательности и осторожности. Энергообъекты не являются местом для игр, прогулок и фотографий. Детям нельзя подходить к трансформаторным подстанциям, открывать двери электроустановок, проникать за ограждения и трогать оборудование. Даже если объект кажется тихим и безопасным, он может находиться под высоким напряжением и представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья. Особую опасность представляют оборванные провода, лежащие на земле. К ним нельзя подходить, трогать руками или какими-либо предметами, наступать рядом и пытаться убрать с дороги. Вокруг такого провода может образоваться опасная зона растекания электрического тока радиусом 8–10 метров. В такой ситуации нужно остановиться и отойти от опасного места так называемым «гусиным шагом» - не отрывая стопы от земли. После этого необходимо сообщить взрослым и позвонить по номеру 112.

Родителям важно объяснить детям, что нельзя забираться на опоры линий электропередачи, играть рядом с ними, запускать поблизости воздушных змеев, радиоуправляемые игрушки и дроны. Любое приближение к проводам и конструкциям ЛЭП опасно. Даже без прямого касания электрический ток может нанести тяжелую травму. Во время летнего отдыха у рек, озер и прудов следует быть особенно внимательными там, где рядом проходят линии электропередачи. Рыбачить под проводами и вблизи ЛЭП запрещено.

Удилище, леска и мокрые снасти могут стать проводником электричества, поэтому для рыбалки необходимо выбирать только безопасные места вдали от энергообъектов.

Об опасности предупреждают специальные знаки. Если вы увидели желтый треугольник с молнией, таблички «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», то приближаться к объекту нельзя – там существует реальная угроза.

Энергетики призывают родителей регулярно говорить с детьми об электробезопасности простыми и понятными словами, разбирать возможные ситуации на прогулке и напоминать главное правило: увидел провод, подстанцию, опору ЛЭП или знак электрической опасности — остановись и отойди. Несколько минут такого разговора могут предотвратить беду.