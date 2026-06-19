В атмосферном месте Переславля-Залесского пройдет День озера

Музей-усадьба «Ботик Петра I» – одно из самых атмосферных мест Ярославской области. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, в старейшем провинциальном музее России – «Ботике Петра I» в Переславле – пройдет День озера.

Это будет семейный праздник с элементами интеллектуального отдыха и развлекательной программой. На территории усадьбы пройдут экскурсии, научно-популярные лекции, мастер-классы, будут работать интерактивные игровые площадки, посвященные жизни на берегах Плещеева озера в разные времена.

«Музей-усадьба «Ботик Петра I» – одно из самых атмосферных мест Ярославской области. Ботный дом – уникальное здание, которое построено вокруг главного экспоната – деревянного ботика «Фортуна», единственного сохранившегося до наших дней корабля потешной флотилии Петра I», – сказала министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

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