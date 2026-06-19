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НовостиОбщество19 июня 2026 8:27

Ярославскую коммерческую организацию оштрафовали на 10 миллионов рублей

Штраф назначили за коррупционное правонарушение
Полина ВАЧНАДЗЕ
Коммерческую организацию из Ярославля за коррупционное правонарушение суд оштрафовал на 10 миллионов рублей.

Коммерческую организацию из Ярославля за коррупционное правонарушение суд оштрафовал на 10 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческую организацию из Ярославля за коррупционное правонарушение суд оштрафовал на 10 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

Как было установлено во время проверки, в 2023-2024 годах директор фирмы через посредника передал 2,4 миллиона рублей руководителю муниципального предприятия.

«Взятка передавалась за формальную приемку работ по муниципальным контрактам на ручную уборку территории Ярославля и способствование в заключении новых контрактов», - сказали в прокуратуре региона.

После проверки было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Мировой суд оштрафовал компанию на 10 миллионов, но она попыталась обжаловать это наказание. Жалоба была отклонена.

Выплатить всю суммы компания должна в течение семи дней.

«По ходатайству прокуратуры области мировым судом наложен арест на два транспортных средства, принадлежащих организации, в том числе автомобиль «Порше Кайен»), а также четыре единицы специальной техники общей стоимостью 10 миллионов рублей. В случае уклонения организации от уплаты штрафа, взыскание будет обращено на данное имущество», - уточнили в прокуратуре.

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