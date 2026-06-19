Ярославскую коммерческую организацию оштрафовали на 10 миллионов рублей

Коммерческую организацию из Ярославля за коррупционное правонарушение суд оштрафовал на 10 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческую организацию из Ярославля за коррупционное правонарушение суд оштрафовал на 10 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

Как было установлено во время проверки, в 2023-2024 годах директор фирмы через посредника передал 2,4 миллиона рублей руководителю муниципального предприятия.

«Взятка передавалась за формальную приемку работ по муниципальным контрактам на ручную уборку территории Ярославля и способствование в заключении новых контрактов», - сказали в прокуратуре региона.

После проверки было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Мировой суд оштрафовал компанию на 10 миллионов, но она попыталась обжаловать это наказание. Жалоба была отклонена.

Выплатить всю суммы компания должна в течение семи дней.

«По ходатайству прокуратуры области мировым судом наложен арест на два транспортных средства, принадлежащих организации, в том числе автомобиль «Порше Кайен»), а также четыре единицы специальной техники общей стоимостью 10 миллионов рублей. В случае уклонения организации от уплаты штрафа, взыскание будет обращено на данное имущество», - уточнили в прокуратуре.

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