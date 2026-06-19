Модульная поликлиника на Гоголя в Ярославле готова на 86%

Строительство модульной поликлиники в Ярославле идет к завершению. Фото: Правительство Ярославской области.

Готовность поликлиники на улице Гоголя в Ярославле составляет 86%. Летом будут полностью завершены все строительные и отделочные работы, затем около двух недель уйдет на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования.

Сейчас на объекте, в том числе и в ночные смены, работают 60 человек. Как сообщили в правительстве региона, они проводят утепление, монтируют системы вентиляции и кондиционирования. В коридорах на первом этаже укладывают износостойкую керамогранитную плитку.

Параллельно проводится благоустройство территории. Подрядчик укрепляет щебнем внутриплощадочные проезды, монтирует ливневые лотки и бордюры, завозит плодородный грунт для будущих зеленых насаждений. Предусмотрены пешеходные дорожки, парковка на 25 мест, клумбы и современное наружное освещение.

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