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НовостиОбщество19 июня 2026 6:42

Над Ярославской области сбили беспилотники

18 июня российские средства ПВО сбили 234 дрона
Полина ВАЧНАДЗЕ
Беспилотники сбивали над Ярославской областью 18 июня.

Беспилотники сбивали над Ярославской областью 18 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России опубликовало данные по сбитым беспилотникам за 18 июня. С 7 утра до 20 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 234 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

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