Ярославец вернул 700 тысяч кредитору, чтобы спасти машину от ареста

Машину приставы нашли с помощью уличных камер. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

По решению суда житель губернского города должен был заплатить местной жительнице 705 тысяч рублей, которые он ранее у нее занимал.

Но исполнять решение мужчина не стал. Машину он спрятал, официально нигде не работал, с его счетов удерживались незначительные суммы, а запреты и ограничения его сильно не беспокоили.

Приставы по камерам отследили местонахождение «Тойота Ленд Круизер» и приехали по нужному адресу. Машину арестовали и изъяли.

После этого должник тут же нашел нужную сумму и полностью оплатил всю задолженность с учетом исполнительского сбора.