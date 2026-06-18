Дело погубившей мужа жительницы Рыбинска передали в суд

Виновнице грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном СКР сообщили о завершении дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Совершение этого преступления инкриминируют 39-летней жительнице Рыбинска. В октябре прошлого года она выпивала с мужем в доме на улице Ворошилова в родном городе. Чета поссорилась.

Женщина схватила нож и несколько раз ударила обидчика в грудь. Пострадавший, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь, скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.