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НовостиОбщество18 июня 2026 15:37

Ход строительства корпуса детской больницы в Ярославле проверил прокурор

Заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов лично посетил объект
Георгий БРИНЧУК
Прокурор побывал на объекте.

Прокурор побывал на объекте.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Также в контрольном мероприятии участвовали зампредседателя регионального правительства Александр Баланцев, руководители заказчика (ГКУ ЯО «Единая служба заказчика») и подрядчика (АО «ЯРДОРМОСТ»).

Представитель надзорного ведомства осмотрел готовую к вводу в эксплуатацию котельную, оценил темпы проведения отделочных работ в помещениях больницы и благоустройства территории.

Завершение строительства здания и ввод его в эксплуатацию находятся на особом контроле прокуратуры области.