Ход строительства корпуса детской больницы в Ярославле проверил прокурор

Прокурор побывал на объекте. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Также в контрольном мероприятии участвовали зампредседателя регионального правительства Александр Баланцев, руководители заказчика (ГКУ ЯО «Единая служба заказчика») и подрядчика (АО «ЯРДОРМОСТ»).

Представитель надзорного ведомства осмотрел готовую к вводу в эксплуатацию котельную, оценил темпы проведения отделочных работ в помещениях больницы и благоустройства территории.

Завершение строительства здания и ввод его в эксплуатацию находятся на особом контроле прокуратуры области.