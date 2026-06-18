Жительница Рыбинска отсудила у костромской больницы 800 тысяч

Суд выиграла пациентка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

63-летняя жительница Рыбинска легла на операцию левого тазобедренного сустава в больницу Костромы. Лечение ей не помогло. Мало того: она утратила чувствительность в ноге и утратила трудоспособность. Женщина обратилась в суд, требуя миллион в компенсацию за моральный вред.

При рассмотрении дела в Рыбинском городском суде была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила повреждение седалищного нерва, вред здоровью оценен как тяжкий. Однако комиссия пришла к выводу, что медицинская помощь при проведении операции не содержала дефектов и замечаний, недостатки сведены лишь к ненадлежащему оформлению медицинской документации истицы. Суд удовлетворил иск заявительницы частично, обязав медицинское учреждение выплатить женщине 50 тыс. рублей.

Пациентка обжаловала решение в областном суде. Там с учетом позиции прокурора учли, что после лечения качество жизни пенсионерки кардинально ухудшилось.

18 июня, Ярославский областной суд с учетом заключения прокурора изменил решение Рыбинского городского суда в части размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с городской больницы в пользу истца, увеличив его до 800 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.