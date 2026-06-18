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НовостиОбщество18 июня 2026 13:52

Ограничения в аэропорту Ярославля отменили

Они действовали с утра
Георгий БРИНЧУК
Самолеты снова летают. Фото: Георгий БРИНЧУК

Самолеты снова летают. Фото: Георгий БРИНЧУК

Как сообщил представитель Росавиации, в аэропорту Ярославля отменены ограничения, которые действовали с половины шестого утра 18 июня. Там из соображений безопасности были отменены прием и выпуск самолетов.

Впрочем, даже если эти ограничения и не были бы введены, попасть во многие города пассажирам было бы непросто. Из-за атаки БПЛА на Москву случился коллапс в столичных аэропортах, многие рейсы были задержаны и отменены. А при задержке рейсов в одном аэропорту часто приходится сдвигать расписание и в других.

Как бы то ни было, сейчас ярославский аэропорт функционирует в привычном режиме.