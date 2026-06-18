По программе льготного автокредитования покупка авто для ярославцев может стать доступнее

EXLANTIX ET - это полноразмерный кроссовер длиной почти 5 метров. Изображение предоставлено рекламодателем.

Напомним, что государственная программа льготного автокредитования начала действовать еще в 2017 году и неоднократно продлевалась. Ее смысл заключается в том, что при покупке автомобиля российской сборки в кредит (это обязательное условие) определенным категориям предоставляется скидка. В случае с бензиновыми автомобилями, ее могут получить:

· медицинские работники

· работники сферы образования

· мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей

· граждане с инвалидностью.

Предельная стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, который может участвовать в программе, составляет 2 млн.руб., что вычеркивает из нее большинство локализованных китайских брендов. Но для электромобилей и гибридов - совсем другие условия.

В случае с этими машинами, не действует большинство ограничений. Во-первых, получить скидку может любой желающий, а не только представитель определенных категорий граждан.

Во-вторых, скидка на электромобили и гибриды российской сборки составляет 35%, но не более 925 тыс.руб. от стоимости. В случае с премиальными автомобилями, такими как Exlantix, скидка чаще всего достигает предельно допустимых 925 тыс. рублей.

30 апреля стало известно, что в России появится новый автомобильный бренд - ESTEO. Новый бренд присоединится к Tenet, TenetPlus и Jeland — совместным проектам холдинга «АГР» и китайских партнеров. Выпускать эти автомобили будут на мощностях холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Причем, помимо бензиновых машин, будут и гибриды.

Если проанализировать текущее портфолио «АГР», то можно предположить, что ESTEO станет локализованной версией брендов EXEED и EXLANTIX.

Напомним, что EXLANTIX в России - это дочерний бренд EXEED. У двух марок общий сайт и дилерская сеть, а в Китае EXLANTIX продаются под материнским брендом EXEED. Нехитрое сопоставление фактов позволяет предположить, что именно автомобили EXLANTIX и станут новыми ESTEO.

В таком случае легко объяснить появление новой цены: ее уравняли с будущей, в которую заложена государственная субсидия для электромобилей и гибридов российского производства.

Что за автомобиль EXLANTIX ET?

Это полноразмерный кроссовер длиной почти 5 метров.

· Длина / ширина / высота: 4 955 / 1 975 / 1 698 мм.

· Колесная база: 3 000 мм.

· Клиренс: в максимальном положении подвески 240 мм.

EXLANTIX ET - это последовательный гибрид с полным приводом. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л здесь работает как генератор для подзарядки батареи, а колеса вращают электромоторы - по одному на каждую ось. Их суммарная мощность составляет 469 сил.

Общий запас хода составляет 1180 км по циклу WLTP. При этом на чистой электротяге (без запуска бензинового двигателя) можно проехать около 180 километров.

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ООО «Санрайз Групп» Ярославль.

ОГРН 5177746311420

ИНН 7725408569

Бренд EXLANTIX

EXLANTIX ET в наличии у официального дилера в Ярославле.

Приглашаем на персональный тест-драйв.

ESTEO ЦЕНТР САНРАЙЗ ГРУПП – единственный официальный дилeр EXLANTIX в Ярославской oблacти.

Покупая автомобиль EXLANTIX ET, вы получаете доступ к целому ряду премиальных сервисов и услуг, с которым владение автомобилем становится ещё более комфортным, включая обслуживание в официальном сервисном центре.

Просим Вас предварительно договориться о визите с менеджером и запланировать персональный тест-драйв - мы ценим Ваше время.

Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 23А.

Запись по телефону: +7 (4852) 59 - 99- 99

Подробности на сайте: www.sunrisegroup-esteo.ru

**Срок действия акции с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. (включительно). Цена указана на автомобиль EXLANTIX ET (Экслантикс Е Тэ) 2025 г.в. в комплектации 1.5T+40кВтч 4ПП ТОП на 01.06.2026 г. c учетом скидки при сдаче старого автомобиля по программе Лояльный Трейд-ин и субсидии от дистрибьютора без учета дополнительного оборудования, иных услуг. Сочетается с «Кредитное предложение от 0,01%». ПАО «СОВКОМБАНК». Лицензия банка №963. Не оферта.

Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное оборудование может быть опциональным.