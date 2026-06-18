Открытое горение на мусорном полигоне в Ростовском округе ликвидировали

Угрозы для жителей Ростовского округа и окружающей среды в настоящее время нет.

Открытое горение на мусорном полигоне в деревне Хонятино Ростовского округа ликвидировано, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Свалка горела с вечера 13 июня, жители Ростова Великого жаловались на невыносимый запах и смог. Огня нет, но очаги тления еще остались, их сейчас проливают пожарные. Эта работа займет еще несколько дней.

«Чтобы не допустить сбоев в работе коммунальных служб, потоки коммунальных отходов временно перенаправлены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах», - сказал глава региона.

Причины возгорания установят во время проверки.

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